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Росія вдарила ракетою по Дніпру

22 листопада 2024, 12:26

Росія вдарила ракетою по Дніпру

Дим після ракетної атаки на Дніпро вдень 22 листопада. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Дим після ракетної атаки на Дніпро вдень 22 листопада. Фото: Дніпро оперативний/Telegram

Вдень 22 листопада російські війська завдали удару балістичною ракетою по Дніпру. Про це повідомляють моніторингові канали.

Попередньо, Росія застосувала ракету «Іскандер-М».

За повідомленнями місцевих мешканців, пролунало кілька вибухів.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.

Нагадаємо, у місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, було чути звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що удару було завдано російською балістичною ракетою середньої дальності.

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