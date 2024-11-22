Низка чиновників у США та Європі пропонують повернути Україні ядерну зброю — NYT

Низка чиновників із США та Європи запропонували варіант повернення Вашингтоном Україні ядерної зброї. Про це пише американська газета The New York Times.

Як зазначає видання, американські та європейські посадовці обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України. Вона може набути форми запасів конвенційної зброї на території України, зазначає газета.

«Деякі чиновники навіть висунули варіант повернення (президентом США Джо) Байденом Україні ядерної зброї, яка була у неї вилучена після розпаду Радянського Союзу», — йдеться у публікації.

Втім, пише газета, подібний крок буде складним і спричинить серйозні наслідки.

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно, але поки що неясно, чи здатна на це Україна. Він також назвав черговою провокацією повідомлення про те, що Україна може мати ядерну зброю. За його словами, будь-який крок у створенні ядерної зброї з боку України зустрічатиме відповідну реакцію, Росія не допустить створення ядерної зброї в Україні за жодних обставин.

Росія, запевнив Путін, відстежить, якщо хтось із західних країн захоче передати Україні ядерну зброю.

Нагадаємо, вчора Володимир Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою без ядерного заряду «Орєшнік». Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилах Росії. Він визнав, що перші ракети вже уразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.