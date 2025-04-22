Росія атакувала дронами лікарню в Херсоні: 4 постраждалих

ЗС РФ атакували лікарню в Херсоні. Фото: кадр із відео

Російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні. Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автомобілі та транспорт швидкої допомоги. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.







«Постраждали четверо чоловіків 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження», - уточнив він.



Двох постраждалих після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. Ще двох було госпіталізовано.

Раніше вдень російські військові завдали удару по житловій забудові в місті Запоріжжя. Під обстріл потрапив багатоповерховий будинок, унаслідок чого там почалася пожежа.