Через масовану атаку дронів у Харкові постраждали не менше 10 людей — Терехов

У вівторок, 22 квітня, Харків зазнав масованої атаки «шахедами» посеред дня, повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Зафіксовано влучання не менше 12 безпілотників. Це одна з найпотужніших денних атак на місто за останні місяці», — заявив він.
Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали понад 10 осіб, пошкоджено понад 30 автомобілів, значні руйнування зазнало цивільне підприємство.
Раніше повідомлялося, що в результаті масованих атак безпілотників у чотирьох районах Харкова було зафіксовано прильоти.
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