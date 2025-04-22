Атака БпЛА по Харкову: 7 поранених, пожежі та руйнування

Харків затягнуло димом після атаки БпЛА. Фото: кадр із відео

Харків зазнав масованої атаки ворожих безпілотників. За словами мера міста Ігоря Терехова, попередньо було завдано 12 ударів, у чотирьох районах зафіксовано прильоти, деякі з них спричинили пожежі.



«Є інформація про двох поранених. Атака триває», - повідомив він на початку.



Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив: кількість постраждалих зросла до семи осіб.



Служби продовжують роботу на місцях, наслідки ударів уточнюються.

Раніше російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено приміщення медустанови, цивільні автомобілі та транспорт швидкої допомоги.