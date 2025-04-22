Російські безпілотники вдень завдали ударів по Костянтинівці

Сьогодні вдень по центру Костянтинівки вдарили російські безпілотники. Фото: МВА

Після полудня у вівторок, 22 квітня, Костянтинівка Донецької області вкотре зазнала ударів російських дронів. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

«Близько 12:30 внаслідок ворожого обстрілу, здійсненого двома ударними безпілотними літальними апаратами (БПЛА) типу «Молния-2», було пошкоджено два об'єкти — фасади приміщення АЗС та СТО», — йдеться у повідомленні.

За інформацією МВА, російська атака не призвела до людських жертв серед цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 квітня росіяни вдарили авіабомбами та артилерією по Костянтинівській громаді.