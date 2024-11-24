Сили оборони вразили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-400

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Фото: Генштаб

Збройні сили України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Відомо, що знищено комплекс С-400. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області», — йдеться у повідомленні.



Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.



У Генштабі уточнили, що вказаний підрозділ Збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.



Раніше ми писали, що в ніч на 24 листопада російську Курську область атакували дві українські ракети та 27 дронів.