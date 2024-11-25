У російській Калузі дрони атакували нафтобазу та оборонний завод: виникла пожежа

Пожежа у Калузі після атаки безпілотників. Скріншот відео

У російському місті Калуга в ніч проти 25 листопада пролунали вибухи на кількох промислових об'єктах. Місцеві ЗМІ пишуть про сильну пожежу, яка спалахнула на нафтобазі.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в області працювала ППО, яка збила три невідомі БпЛА.

За словами чиновника, внаслідок падіння уламків дронів сталося займання на промисловому об'єкті, яке потім нібито було оперативно ліквідовано.

Згодом російське Міноборони відрапортувало, що в результаті роботи ППО було збито вісім безпілотників у Калузької області.

Водночас російські телеграм-канали написали, що місцеві жителі чули проліт трьох безпілотників у цій місцевості та серію вибухів у районі нафтобази.

«Новини Донбасу» звернули увагу на карту пожеж NASA FIRMS. На ній видно, що вночі сталося загоряння на території підприємства «Калуганафтопродукт».

Деякі ЗМІ зазначають, що дрони також атакували приладобудівний завод «Тайфун» у Калузі, який знаходиться поруч з «Калуганафтопродукт». Це підприємство пов'язане з російським ВПК та займається забезпеченням роботи радіоелектронної та оптико-електронної апаратури, створенням компонентів для ракетних та авіаційних систем, модернізацією військової техніки та супутніми оборонними технологіями.

Раніше повідомлялося, що шість безпілотників 22 листопада атакували нафтобазу «Роснафти» у російській Калузі. Внаслідок цього було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів.