Росіяни вдарили по житлових будинках у центрі Одеси: є постраждалі

Перші кадри після удару по Одесі вранці 25 листопада. Фото: Одеса Інфо/Telegram

Вранці 25 листопада російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Є влучання в житлові будинки. Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та місцеві телеграм-канали.

«Російські терористи здійснили ракетну атаку на центр міста Одеси. Є постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Кіпера.

За попередньою інформацією від представника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, агресор застосував балістичну ракету «Іскандер-М».

Місцеві телеграм-канали зазначають, що спочатку повідомлялося про розвідувальний БПЛА над містом. Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку міста.

Також канали повідомляють, що під завалами зруйнованих будинків в Одесі можуть бути люди.