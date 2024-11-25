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Програма «Власна справа»: гранти на старт чи розвиток бізнесу (Промо)

25 листопада 2024, 13:00

Програма «Власна справа»: гранти на старт чи розвиток бізнесу (Промо)

Програма «Власна справа» Програма «Власна справа»

Розвиток економіки Донецької області та країни в цілому напряму залежить від підприємництва. Тому дуже важливо, підтримувати та стимулювати бізнес, особливо у такі непрості для всіх часи. І держава робить все можливо задля досягнення цієї мети.

Минулого року в рамках проєкту «єРобота» стартувала грантова програма «Власна справа», яка направлена на допомогу діючим підприємцям та тим, хто тільки планує розпочинати свій бізнес. Вона дозволяє не лише реалізувати власні бізнес-ініциативи, а й позитивно впливає на ринок праці, адже обов’язковою умовою участі є створення нових робочих місць.

Реалізацією цієї програми займається служба зайнятості. Спеціалісти супроводжують грантоотримувачів на всіх етапах: від розробки та підготовки бізнес-плану до пошуку працівників на новостворені вакансії. Окрім цього, служба зайнятості надає широкий спектр навчальних програм щодо розвитку підприємницьких навичок. 

Незважаючи на труднощі та перепони, які спричиняє війна, в Донецькій області ця грантова програма працює результативно та вже має приклади успішної реалізації. Так, пані Мар’яна, яка у 2014 році переїхала з Донецька до Краматорська, змогла втілити у життя власний бізнес-проєкт. Завдяки державній підтримці вона відкрила кав’ярню. Ідея створення такого закладу належить її брату, Володимиру, який наразі долучився до лав ЗСУ та захищає нашу країну. Він мріяв про місце, де ветерани могли б відпочити, поспілкуватися та отримати необхідну психологічну підтримку, і Мар’яна втілила його мрію.

Також один з учасників цього проєкту — підприємець Сергій, який до війни мав власний бізнес у Авдїївці. Чоловік займався виробництвом та реалізацією крупи, мав постійних постачальників та покупців. У квітні 2022 року виробниче приміщення з обладнанням і магазин з товаром були знищені через ракетний обстріл міста. Після релокації Сергій вирішив спробувати відновити бізнес на новому місці та взяв участь у грантовій програмі «Власна справа». На отримані кошти він придбав обладнання, яке було необхідне для відновлення підприємницької діяльності та реалізації своєї бізнес-ідеї.

Пані Ольга з Дружківського району також змогла реалізувати свій підприємницький потенціал завдяки гранту. Жінка з дитинства захоплюється хліборобством та випічкою, і мріяла про сімейний бізнес у цій сфері. Дізнавшись про те, що держава надає фінансову підтримку, вона вирішила взяти участь у грантовій програмі. Жінка написала бізнес-план, подала заявку та, у підсумку, отримала грант. Підприємиця придбала розкатувач тіста, шафу для розстійки, тістоміс, холодильне обладнання для готової продукції та просіювач борошна. Наразі жінка займається виробництвом булочок, хлібу, кексів та багетів за унікальною власною рецептурою.

Довідково:

Отримати мікрогрант в рамках програми «Власна справа» можуть як діючі підприємці, так і громадяни, які не мають досвіду цієї діяльності. Грантові кошти надаються на започаткування або розвиток підприємницької діяльності.

Мінімальна сума гранту складає 50 тис. грн, максимальна —  250 тис. грн. Гроші видаються на безповоротній основі. Обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки — є створення нових робочих місць. Розмір мікрогранту залежить від їх кількості: до 150 тис. грн — одне робоче місце, до 250 тис. грн — не менше двох робочих місць.

Кошти можна витрати на придбання меблів та обладнання, послуги маркетингу та реклами, орендну приміщення, лізинг обладнання, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, транспорту тощо.

Більш детально про грантову програму «Власна справа» за посиланням https://dcz.gov.ua/people/micro

Інформація на правах реклами.

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грант Бізнес

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