ЗС РФ атакували пункт гумдопомоги FPV-дроном: поранено п'ятьох людей

Російські війська атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади, окупанти вдарили по пункту гуманітарної допомоги, поранивши п'ятьох жителів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей. Поранення дістали пʼять людей - це як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці», — заявив голова Миколаївської ОВА.



За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, також двоє чоловіків – у тяжкому стані, їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що окупанти атакували Харків, Одесу та Запоріжжя.