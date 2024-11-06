РФ обстріляла Миколаївщину: двоє постраждалих, серед них — дитина

Російська армія у вівторок, 5 листопада, атакувала Очаків Миколаївської області. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«5 листопада о 16:19 під ворожими артилерійськими обстрілами знаходилося місто Очаків Очаківської громади», — зазначив він.



За словами Кіма, внаслідок чого поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок стан постраждалих є стабільним.



Крім того, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована пожежниками.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися біля селища Ясна Поляна, сіл Богоявленка та Григорівка Донецької області.