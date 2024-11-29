Пожежу на нафтобазі під Ростовом гасять понад 100 осіб

Понад сотня людей беруть участь у ліквідації пожежі на нафтобазі під Ростовом у Росії. Фото: ASTRA

У Ростовській області РФ гасять велику пожежу на нафтобазі після удару безпілотників. На промисловому об'єкті в Кам'янському після можливої атаки дрона працюють 109 пожежників та 38 одиниць техніки. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар.

Російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі Судячи з опублікованих кадрів, вогнем охоплено щонайменше дві цистерни.

Кам'янський район знаходиться у Ростовській області, біля кордону з підконтрольними РФ територіями Луганської області України.

Місцева влада також повідомила, що збито 30 дронів.

За даними Міноборони РФ, кошти ППО за минулу ніч збили над регіонами РФ 47 українських БПЛА 29 — над Ростовською областю, вісім — над Краснодарським краєм, три — над Білгородською, Брянською та Воронезькою, один — над окупованим Кримським півостровом.

З початку роботи комбінат «Атлас» спеціалізувався щодо зберігання нафтопродуктів.

За даними журналістів, підприємство відпускає нафтопродукти російської армії.

2020 року на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони та Росрезерву — «Кавказ-2020». Відпустку нафтопродуктів для потреб російської армії відпрацьовували трьома способами — за допомогою автомобілів, залізниць та трубопроводу.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 28 на 29 листопада дрони атакували нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла сильна пожежа.