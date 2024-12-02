«Платять за будинок механізованим батальйоном»: у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає армія РФ у Торецьку

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У місті Торецьк Донецької області ВСУ воюють ефективно, тому російські війська там зазнають значних втрат. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, це не перебільшення, не якийсь фігуральний вираз.



«Наприклад, ворог у Торецьку кладе батальйон на тиждень. Тобто вони не рахують свій особовий склад», – розповіла Бобовнікова.



В ефірі «Суспільне. Студія» речниця ОТУ «Луганськ» заявила, що за тиждень міських боїв армія РФ в середньому втрачає 500 військових.



«Ворог має просування в місті. Однак будь-яке просування, навіть якщо це два будинки, дається великою кров'ю. Ми порахували, що за тиждень лише у Торецьку ворог кладе механізований батальйон – це понад 500 людей. Найчастіше війська РФ використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати й простіше штурмувати піхотою. До того ж її у них багато. Вони просто закидають нас «м'ясом». Вони платять за будинок механізованим батальйоном», – додала вона.

Нагадаємо, що російська армія просунулася у місті Курахове на Донеччині.