Генсек НАТО запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією – NYT

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: НАТО

3 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, доки західні союзники не зможуть направити достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просуватися вперед на полі бою та отримати сильнішу позицію на переговорах. Про це повідомило американське видання The New York Times з посиланням на слова Рютте напередодні дводенних зустрічей міністрів закордонних справ, зокрема України, у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.



Він зазначив, що поки що не слід проводити всі ці дискусії крок за кроком про те, як може виглядати мирний процес.



«Переконайтеся, що Україна має те, що їй потрібно, щоб зайняти позицію сили, коли почнуться мирні переговори», – заявив генсек.

Нагадаємо, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу.