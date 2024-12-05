Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Культура українських кобзарів стала спадщиною людства

05 грудня 2024, 22:32

Культура українських кобзарів стала спадщиною людства

Культура українських кобзарів стала спадщиною людства

ЮНЕСКО включило українську кобзарсько-лірницьку традицію до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Українську «Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції» включили до спеціального охоронного реєстру.

У другій половині 2022 року «Кобзарство"/"Кобзарсько-лірницьку традицію» внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. З того часу ініціативна група почала виборювати визнання традиції на світовому рівні.

«Для нас з вами це — визнання наших цінностей, культури, самобутності та ідентичності», — зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Він повідомив, що російська агресія забрала життя 133 українських творців. Серед них — шестеро кобзарів.

ТЕГИ

Інше
кобзарі культурна спадщина
Організації
ЮНЕСКО

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
13:23
Окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води
10:50
FPV-дрон атакував АЗС біля окупованого Токмака
усі новини
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
23:23
Путін змінив главу Курської області РФ, де продовжуються бої
22:32
Культура українських кобзарів стала спадщиною людства
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
21:00
Росія утримує щонайменше 16 тисяч цивільних заручників — омбудсмен
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
18:52
В Україні заборонено перекидати медиків на бойові посади – Зеленський підписав рішення
18:32
Через західні санкції почалися масові збої в роботі російських ударних дронів — ЗМІ
18:15
Порушення прав мобілізованих: Омбудсман про «бусифікацію» військовозобов'язаних
18:12
«Ситуація складна»: у Миколаївській ОВА розповіли про наступ росіян на Херсон
17:39
Глава МЗС України залишив засідання ОБСЄ на знак протесту проти запрошення Лаврова
17:33
Російські війська 35 разів обстріляли Курахівський напрямок за добу — Генштаб
17:30
На Донеччині 11 українців, які потрапили в полон, отримали по 15 років в'язниці за держзраду
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:49
В Україні поступово скорочуються графіки відключень світла
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
16:17
Росія зараз тримає в полоні шість мерів міст та голів громад України
15:59
Росіяни примусово усиновили понад 300 українських дітей з окупованих Луганська та Донецька
15:39
У ЗСУ розповіли, яку тактику використовує російська армія для штурму Торецька
15:20
Окупанти скинули вибухівку з дрону у Кураховому: «Білий янгол» доставив постраждалих до лікарні ►
усі новини
ВІДЕО
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: EADaily Глава МЗС України залишив засідання ОБСЄ на знак протесту проти запрошення Лаврова
05 грудня, 17:39
Покровськ перебуває під постійним обстрілом російських військ. Фото: Донецька ОВА Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
05 грудня, 16:55
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Росія зараз тримає в полоні шість мерів міст та голів громад України
05 грудня, 16:17
Росіяни примусово усиновили 314 українських дітей. Фото: скриншот Росіяни примусово усиновили понад 300 українських дітей з окупованих Луганська та Донецька
05 грудня, 15:59
«Білий янгол» доправив постраждалих до лікарні. Фото: скриншот Окупанти скинули вибухівку з дрону у Кураховому: «Білий янгол» доставив постраждалих до лікарні ►
05 грудня, 15:20
«Наліт» ССО на позиції армії РФ у Курській області. Фото: кадр із відео ССО зайшли на позиції росіян у Курській області: ліквідовані 17 військових РФ, ще 12 – у полоні
05 грудня, 13:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір