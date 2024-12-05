Культура українських кобзарів стала спадщиною людства

ЮНЕСКО включило українську кобзарсько-лірницьку традицію до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій України.



Українську «Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції» включили до спеціального охоронного реєстру.



У другій половині 2022 року «Кобзарство"/"Кобзарсько-лірницьку традицію» внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. З того часу ініціативна група почала виборювати визнання традиції на світовому рівні.



«Для нас з вами це — визнання наших цінностей, культури, самобутності та ідентичності», — зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.



Він повідомив, що російська агресія забрала життя 133 українських творців. Серед них — шестеро кобзарів.