Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську

Політика



Голова Кремля Володимир Путін змінив главу Курської області РФ, де продовжуються бої. Передбачається, що Олександр Хінштейн допоможе досвід роботи в Росгвардії.



Суспільство



Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку українського дрона на казарму у Грозному. Після удару він провів зустріч із українськими військовополоненими — показово спілкувався із полоненими захисниками України на камери. На «пряму лінію» з військовополоненими до Грозного він приїхав на трофейній броньованій машині Bradley.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив , що у заручниках у російських окупантів може перебувати близько 16 тисяч цивільних людей. Крім цього, у полоні також не менше шести мерів міст та голів громад.



Згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово усиновлені російськими сім'ями з окупованих Донецька та Луганська.



Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке, зокрема, передбачає заборону на призначення військових медиків без їхнього бажання на посади, не пов'язані з медичною практикою.



В Ізраїлі продають кондитерські вироби із окупованого Донецька. Так, у деяких магазинах "російських товарів" можна зустріти продукцію, на якій вказано адресу виробника - "Росія, Донецька народна республіка".



Бойові дії



Після захоплення Селідового війська РФ продовжили розвивати свій успіх. У районі Покровська ситуація стає критичною з невтішними перспективами. Окупанти зайняли село Жовте та продовжують штурмові дії у напрямку селища Новопустинка та села Новотроїцьке.



Кожен четвертий курсант "Донецького вищого загальновійськового командного училища" 2022 року випуску загинув у боях проти української армії. Такого висновку дійшли автори статті «Важливих історій».



Українські військовослужбовці звільнили село Новий Комар на Времівському напрямі, витіснивши звідти російських окупантів. Село розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району Донецької області.



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