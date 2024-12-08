Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським у Парижі, але його переконав Макрон — ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, але його в останній момент переконав президент Франції Емманюель Макрон. Про це із посиланням на джерела пише американське видання Axios.

«Одне з джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але в результаті погодився», — повідомляє ресурс.

«В останні дні Макрон працював над тим, щоб переконати Трампа провести спільну зустріч із Зеленським [...] Остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалено незадовго до неї», — йдеться у статті.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі Дональд Трамп повідомив про готовність Києва до «угоди» з Росією у питанні припинення війни, а також повідомив про втрати сторін унаслідок воєнних дій.