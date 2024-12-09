РФ атакувала 6 разів населені пункти Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 8 грудня, обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків. У Щербинівці Торецької громади 1 людина поранена, 1 будинок пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що за 8 грудня внаслідок обстрілу Донецької області російські війська поранили одного мешканця Донецької області – у Щербинівці.