Росія запустила за тиждень по Україні майже 500 авіабомб і 400 «Шахедів»

Наслідок російської атаки на Запорізьку область. Фото: Іван Федоров

Російська армія за минулий тиждень запустила по Україні понад 400 ударних дронів-камікадзе та майже 20 ракет. Крім того, було застосовано керовані авіаційні бомби. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.



«Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів», — зазначив він.



За словами Зеленського, щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу.



«Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, у всьому світі. Тільки разом ми спроможні досягти справедливого світу», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що в ніч на 9 грудня 2024 року війська РФ атакували двома керованими авіаційними ракетами з повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів.