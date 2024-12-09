До України з окупованої частини Луганщини повернули ще одну дитину

Повернули українця додому. Фото: телеграм Андрія Єрмака

На підконтрольну територію України вдалося повернути додому сина української військовослужбовці, який жив на окупованій Луганщині. Ця подія сталася у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак.



За його словами, до початку повномасштабного вторгнення хлопчик жив з мамою та бабусею у Сватовому Луганській області.



«Після того, як мама пішла захищати країну, а місто опинилося під обстрілами та потрапило під окупацію, хлопчик залишився наодинці з бабусею. Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сам на сам під загрозою депортації до Росії та потрапляння до інтернату», — зазначив чиновник.



Єрмак додав, що зараз дитина перебуває у безпечному місці.



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