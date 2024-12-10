Російські війська тричі обстріляли Донеччину за добу: пошкоджено будинки

Російська армія минулої доби, 9 грудня, тричі атакувала Покровськ Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та газові труби, без газу залишилися 30 абонентів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«О 08:45 відбувся ворожий обстріл. Пошкоджено 2 житлові будинки у північно-східній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що о 15:45 під обстріл потрапила північно-західна частина Покровська, внаслідок якого було пошкоджено вікна та фасади трьох приватних житлових будинків, вікна та фасади двох багатоквартирних будинків, а також газові труби. Від газопостачання відключено понад 30 абонентів.

Крім того, о 20:33 сталася пожежа у приватному домоволодінні у північно-східній частині Покровська. Горіли побутові речі на площі 2 кв. Ліквідація о 21.09. Без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 9 грудня російські війська вбили двох жителів Донеччини: у Миколаївці та Старій Миколаївці.