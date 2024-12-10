«Ощадбанк» направив мобільний офіс до Добропільського району

До Святогірська приїхав мобільний офіс «Ощадбанку». Фото: Добропільська МВА

Мобільне відділення «Ощадбанку» приїхало до Святогорівки Добропільського району Донецької області. Жителі старостата мали можливість зручно виконувати фінансові транзакції, отримувати важливі консультації та вирішувати свої питання прямо на місці. Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.



«У віддалених куточках Добропільської громади мобільний офіс «Ощадбанку» – надійний партнер та помічник місцевих жителів. Ця ініціатива не лише спрощує доступ до банківських послуг, а й зміцнює зв'язки між банком та громадою, забезпечуючи їх фінансовими послугами без необхідності виїжджати до міста», — йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували працівникам «Ощадбанку» за відданість справі, невтомну працю та підтримку Добропільської громади.



Раніше ми писали, що у містах Покровськ та Родинське не працюватимуть банкомати «Ощадбанку». Це пов'язано з небезпечною ситуацією в громаді та неможливістю забезпечувати готівкою банкомати.