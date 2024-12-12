Ракетний обстріл Запоріжжя: кількість жертв зросла до 11, рятувальна операція завершена

Росіяни 10 грудня атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС

В Запоріжжі внаслідок ракетної атаки 10 грудня зросла кількість жертв, з-під завалів дістали тіло жінки. Отже, 11 цивільних загинули від рук російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 10 грудня. З-під завалів дістали тіло останньої жертви», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальна операція завершена.



Крім того, ще 22 особи отримали поранення, серед них — п'ятирічна дівчинка.



Раніше ми писали, що російська армія 10 грудня завдала удару балістичною ракетою по Запоріжжю. Станом на ранок 12 грудня було відомо, що внаслідок удару загинули 10 людей.