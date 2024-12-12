Українські морпіхи за 10 днів грудня знищили понад 40 одиниць техніки та озброєння ЗС РФ під Кураховим: кадри

Знищення російської техніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ за 10 днів грудня знищили понад 40 одиниць техніки та озброєння російської армії на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Через високу інтенсивність спроб потіснити українських захисників війська РФ змушені застосовувати велику кількість живої сили та техніки, включаючи танки та іншу важку бронетехніку.



Так, з початку грудня морські піхотинці знищили чотири танки, 17 броньованих машин, 11 автомобілів та мотоциклів, дев'ять видів різного озброєння, складів та засобів РЕБ.

Нагадаємо, що морпіхи ЗСУ розбили російських десантників у Курській області, знищені кілька БМД.