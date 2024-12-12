Понад 300 мирних жінок із України перебувають у російському полоні — правозахисник

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник/Фото: facebook

Верифіковано мирних українок чисельністю 301, які перебувають у полоні РФ. З них 27 були незаконно позбавлені волі у період до війни, і 276 – позбавлені волі після повномасштабного вторгнення. Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За інформацією Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України (СБУ), станом на грудень цього року точно верифіковано щонайменше 25 цивільних жінок, незаконно позбавлених волі у період до повномасштабного вторгнення, та 276 громадянських жінок, позбавлених свободи після повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що це не остаточні цифри, і в російському полоні є набагато більше жінок, проте підтвердити це дуже складно, бо Росія відмовляється надавати інформацію про цивільних.

Як заявила Скрипник, навіть за цими неповними даними видно, що після 24 лютого 2022 року в 11 разів більше жінок потрапили в полон.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зафіксовано багато порушень прав людини. За даними спеціалізованого реєстру, на даний момент зареєстровано близько 55 000 осіб, які зникли безвісти або незаконно позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ.