Шахрайка вимагала 1 мільйон гривень у дружини полоненого захисника «Азовсталі»

Шахрайка вимагала 1 млн грн у дружини захисника «Азовсталі». Фото: СБУ

СБУ затримала шахрайку, яка вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника «Азовсталі» та обіцяла його обмін. Про це повідомляє пресцентр відомства.



«СБУ затримала на Київщині зловмисницю, яка заробляла на родичах захисників Маріуполя. Фігурантка обіцяла "допомогти" з поверненням українських захисників додому та "для прискорення процесу" вимагала гроші», - підтвердили у службі безпеки.

Шахрайка маніпулювала важким психоемоційним станом дружини захисника. Фото: СБУ

Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника «Азовсталі», який перебуває у російському полоні.



Зазначається, що при цьому шахрайка маніпулювала важким психоемоційним станом потерпілої та загрожувала їй поганими наслідками для полоненого у разі неотримання грошей.

Шахрайка маніпулювала важким психоемоційним станом дружини захисника. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали обвинувачену в її власному будинку, коли вона отримала новий переказ, зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.