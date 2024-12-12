Трамп вважає помилкою дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по Росії

Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував дозвіл Білого дому на застосування американської зброї для ударів у глиб Росії.



Він заявив, що вважає такий дозвіл небезпечним.



«Я абсолютно не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль углиб Росії. Навіщо це нам? Ми лише провокуємо ескалацію цієї війни, погіршуємо ситуацію», — сказав він в інтерв'ю журналу Time.



На думку Трампа, «не потрібно було таке дозволяти».



«Думаю, це було дуже великою помилкою», — сказав він.



Він розкритикував і позицію Києва щодо цього питання.



«Думаю, зараз найнебезпечніше — це те, що Зеленський вирішив, мабуть, з дозволу нашого президента запускати ракети по Росії. Думаю, це серйозна ескалація та нерозумне рішення», — сказав Трамп.

Адміністрація президента США Джо Байдена має у своєму розпорядженні дані, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні. Це може бути як відповідь Москви на удари по території російських Брянська і Таганрога.



Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило удар по військовому летовищу в Таганрозі, стверджуючи, що це були ракети ATACMS. Крім аеродрому було атаковано авіаремонтний завод. Про це раніше повідомляли ЗМІ.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сьогодні під час доповіді президенту Володимиру Зеленському підтвердив, що ЗСУ вночі атакували об'єкти у російських містах Таганрог та Брянськ.



Нагадаємо, раніше засоби масової інформації також повідомляли, що вночі 11 грудня авіазавод у російському Таганрозі атакували українські ракети-дрони «Паляниця».



