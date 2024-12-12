В Україні по-новому складатимуть графіки відключення світла. Що зміниться для населення

27 листопада Міністерство енергетики України своїм наказом затвердило оновлення «Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії». Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Мета цього оновлення – встановити рівні принципи застосування графіків погодинних відключень для населення у всіх областях.



Зміни будуть наступними:

кожна черга ГПВ буде додатково поділена на дві підчерги для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги – це забагато, то диспетчер може віддати команду на знеструмлення 0,5 черги чи 2,5 черги, якщо двох черг мало;

на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин;

графіки погодинних відключень у всіх областях будуть уніфіковані з дотриманням принципів рівномірності та справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яка визначається оператором системи розподілу – обленерго, отримає чіткий час, коли заходи обмеження застосовуватимуться до неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будній/вихідний.

Оскільки протягом доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, то остаточне вирівнювання тривалості відключень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу – обленерго.

Нагадаємо, що в Україні скорочуються графіки відключення світла.