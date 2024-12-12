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ЗСУ провели штурм та зачистили село під Покровськом: відео

12 грудня 2024, 16:04

ЗСУ провели штурм та зачистили село під Покровськом: відео

Зачищене ЗСУ село під Покровськом. Фото: кадр із відео Зачищене ЗСУ село під Покровськом. Фото: кадр із відео

Бійці 425-го штурмового батальйону «Скала» ЗСУ провели вдалий штурм, вибили російські війська з позицій та зачистили село під містом Покровськ Донецької області. Про це повідомили у 425-му ОШБ.

Для знищення окупантів використовували скиди з дронів та гранатомети. Також українські військові вступали у ближній бій з росіянами.

Пізніше пілоти БПЛА помітили скупчення загарбників у лісосмузі. Їх ліквідували ударами артилерії.

Нагадаємо, що українські морпіхи за 10 днів грудня знищили понад 40 одиниць техніки та озброєння ЗС РФ під містом Курахове на Донеччині.

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