Понад 300 дітей залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині

У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, продовжують жити 326 дитини. Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін, повідомляє Укрінформ.



«Щодо 19 громад, то там залишається близько 54 тис. цивільного населення, серед них 326 — це діти», — зазначив він.



Зазначається, до громад, населені пункти яких перебувають у зонах активних бойових дій, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.



Петлін закликав мешканців евакуюватися до більш безпечних населених пунктів України.



Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області залишаються 297 цивільних, у Кураховому — понад 400. Ці люди відмовляються евакуюватися.