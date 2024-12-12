У Покровському районі спалахнула пожежа у будинку: потерпілого госпіталізували

У Покрвоському районі загасили пожежу. Фото: ДСНС

У четвер, 12 грудня, у місті Білицьке Покровського району Донецької області спалахнула пожежа в житловому будинку. Рятувальники виявили в палаючому приміщенні чоловіка, його передали медикам. Відомо, що його життю нічого не загрожує. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні (12 грудня) вранці о 03:53 вогнеборці виїхали на виклик про пожежу в приватному житловому будинку в місті Білицьке Покровського району. Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники виявили всередині оселі чоловіка, який не міг самостійно покинути приміщення», — йдеться у повідомленні.





Пожежники винесли його на свіже повітря та передали працівниками екстреної медичної допомоги.



О 04:50 рятувальники повністю ліквідували спалах на площі 5 кв. м. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що 6 грудня о 01:57 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Покровськ Донецької області.