У Покровському районі спалахнула пожежа у будинку: потерпілого госпіталізували

У четвер, 12 грудня, у місті Білицьке Покровського району Донецької області спалахнула пожежа в житловому будинку. Рятувальники виявили в палаючому приміщенні чоловіка, його передали медикам. Відомо, що його життю нічого не загрожує. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Сьогодні (12 грудня) вранці о 03:53 вогнеборці виїхали на виклик про пожежу в приватному житловому будинку в місті Білицьке Покровського району. Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники виявили всередині оселі чоловіка, який не міг самостійно покинути приміщення», — йдеться у повідомленні.
Пожежники винесли його на свіже повітря та передали працівниками екстреної медичної допомоги.
О 04:50 рятувальники повністю ліквідували спалах на площі 5 кв. м. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюються відповідними фахівцями.
Раніше ми писали, що 6 грудня о 01:57 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Покровськ Донецької області.
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