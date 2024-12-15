Сили оборони відкинули окупантів біля Піщаного на Покровському напрямку — ОСУВ «Хортиця»

Російські військові атакували українські укріплення південно-східних околиць Піщаного на Покровському напрямі. Однак не мали успіху, крім того, росіяни відступили та зазнали втрат. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
У відомстві уточнили, що тривають бої на околицях та в міській забудові Курахового, Часового Яру, східніше Кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Тяжкі бої йдуть в районі Благодатного, Новотроїцького, Роздольного.
«Ситуація складна, швидкоплинна, динамічна.
Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з покращення тактичного положення», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» офіційно спростували інформацію про нібито майбутнє оточення Сил оборони в районі Успенівки Покровського району Донецької області. Як зазначається, ЗСУ активізують дії, необхідні для захисту на цій та інших ділянках фронту.
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