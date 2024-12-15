Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО

15 грудня 2024, 09:55

РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО

ПВО збила 56 дронів. Фото: Повітряні сили ПВО збила 56 дронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 15 грудня запустила по Україні ракету і 108 дронів. Сили ППО збили 56 «Шахедів» і безпілотників інших типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 15 грудня 2024 року (з 19:00 14 грудня) ппротивник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 56 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 49 безпілотників не досягли своїх цілей (локально втрачені), ще три — повернулося до Росії.

Раніше ми писали, що російські війська 13 грудня завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетні та 38 авіаційні удари Армія окупанта скинула 51 керовану авіабомбу. 

є

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Організації
Повітряні сили ЗСУ
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
19:26
Колишнього заступника голови «уряду ДНР» заарештовано в Москві за присвоєння та розтрату коштів
18:35
В окупованому Донецьку чули вибухи — подробиці
17:27
«ЛНР» вигадала для мешканців окупації ще один комунальний платіж
16:51
«Прокурор» та «суддя» в Донецьку отримали підозри від української прокуратури
16:49
В окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку: загорілися павільйони з автомобільними маслами
16:19
На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла
14:36
З лютого 2022 року через війну в Україні загинуло понад 83 тисячі російських військових — розслідування ЗМІ
13:40
Командири ПВК «Вагнер» визнали вторгнення на Донбас у 2014 році
13:09
У «ДНР» до 2026 року не вирішать проблем з водопостачанням
10:36
На Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"»: окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР»
10:24
Вночі у Маріупольському районі лунали вибухи, працювала ППО окупантів
08:33
У Покровську продовжують залишатися понад 11 тисяч людей
23:00
Головне за день: Критична ситуація у Покровську. Атака на Грозний
22:44
Люди Кадирова захопили і відкрили щонайменше 17 підприємств на окупованих територіях — ЗМІ
21:45
«ДНР» не виплачуватиме пенсію людям без російського громадянства
усі новини
10:37
Росіяни 10 разів атакували населені пункти Донеччини: пошкоджено будинки
09:55
РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
09:12
Сили оборони відкинули окупантів біля Піщаного на Покровському напрямку — ОСУВ «Хортиця»
23:00
Головне за день: Росіяни просуваються в Кураховому. Вибух у Дніпрі
19:20
Російські військові просуваються в Кураховому та активно знімають про це відео
16:56
Вибух у Дніпрі: загинула людина, поранено поліцейських
16:15
Київ вимагає від FIFA вибачень за Україну без Криму на мапі
15:38
В Грузії парламент голосував за нового президента: протести продовжуються, Зурабішвілі відмовилася залишити посаду
14:15
В Росії автобус із пораненими окупантами врізався в «УРАЛ» з іншими військовими
13:20
У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ►
12:00
Північнокорейських солдатів готують до штурмів у РФ — розвідка
11:26
Потужна пожежа у російському Орлі: куди вдарили Сили оборони
11:00
Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка
10:30
Потоп в Донецьку. Землі Луганщини будуть роздавати військовим РФ. Вибухи в Єнакієвому — дайджест ►
10:00
Обстріли Донецької області: пошкоджено багато будинків, постраждалих — немає
09:33
«Шахеди» вночі атакували Україну: скільки дронів збили
08:49
Війська РФ окупували ще 5 сіл на Донеччині — DeepState
08:35
Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків
23:00
Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове
22:20
Шахівська громада на Донеччині за рік витратила 59 млн грн на оборону
усі новини
ВІДЕО
У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ► У Краснодарському краї РФ партизани спалили винищувач Су-30 ►
14 грудня, 13:20
Масштабна пожежа на ринку в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео В окупованому Луганську сталася масштабна пожежа на ринку: загорілися павільйони з автомобільними маслами
13 грудня, 16:49
У «ЛНР» снігопад. Фото: скрин з відео На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла
13 грудня, 16:19
Знищення російської крилатої ракети. Фото: кадр із відео У ЗСУ показали момент знищення російської ракети під час сьогоднішньої масованої атаки: відео
13 грудня, 16:14
У FIFA під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026 з футболу показали Україну без Криму. Фото: Суспільне В Іспанії футбольні вболівальники розгорнули на трибуні прапор «ДНР», а у FIFA показали Україну без Криму
13 грудня, 15:22
Підірвана будівля з військовими РФ у Торецьку. Фото: кадр із відео Український спецназ підірвав будівлю з військовими РФ у Торецьку: кадри операції
13 грудня, 15:11
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір