РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО

ПВО збила 56 дронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 15 грудня запустила по Україні ракету і 108 дронів. Сили ППО збили 56 «Шахедів» і безпілотників інших типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 15 грудня 2024 року (з 19:00 14 грудня) ппротивник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 56 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.



Крім того, через активну протидію Сил оборони 49 безпілотників не досягли своїх цілей (локально втрачені), ще три — повернулося до Росії.



Раніше ми писали, що російські війська 13 грудня завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетні та 38 авіаційні удари Армія окупанта скинула 51 керовану авіабомбу.

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