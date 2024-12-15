У Грозному лунали вибухи, місто знову атакували дрони

У Чечні знову вибухнув. Фото: телеграм-канал NIYSO

У столиці Чечні Грозному вранці 15 грудня пролунали вибухи. Місто, ймовірно, атакували ударні дрони. Повідомляється про падіння двох безпілотників у одному з районів. Про це повідомляє телеграм-канал NIYSO.



Як зазначається, чотири вибухи було чути близько 07:00.



За попередньою інформацією, один дрон знову вдарив по другому полку, а інший по базі ОМОНу.



ЗМІ повідомляють, що 2 безпілотники впали в районі міста.



«Окрім бази ОМОНу та 2-го полку (ППС МВС Чечні. – ред.), дрон також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташовується вона поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні», — йдеться в одному із повідомлень.



Крім того, опубліковано відео дрона, що повільно летить над Грозним, за яким, судячи з усього, ведеться стрілянина з автомата.



Раніше ми писали, що ніч на 12 грудня Грозний був атакований безпілотниками — під ударом виявилася будівля другого полку МВС Чечні. Телеграм-канал Niysoo заявив, що щонайменше п'ять машин «швидкої» відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні. Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку на будівлю МВС у Грозному. За його словами, поранено чотирьох російських силовиків.