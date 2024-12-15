Росіяни 10 разів атакували населені пункти Донеччини: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 15 грудня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.





За інформацією Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 19 приватних будинків і багатоповерхівку.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 15 грудня запустила по Україні ракету та 108 дронів. Сили ППО збили 56 «Шахедів» та безпілотників інших типів.