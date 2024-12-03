ЗСУ звільнили від окупантів Новомлинськ у Харківській області

Сили Оборони України звільнили Новомлинськ на Харківщині. Фото: кадр із відео

Бійці 8 ОГШБ 10 ОГШБр зачистили Новомлинськ на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та незабаром підтвердили у DeepState.



«Незабаром на карті населений пункт перейде у синю зону. Деталі пізніше», - зазначили аналітики проєкту DeepState.

Новомлинськ незабаром зафарбують, позначивши перехід під контроль України. Фото: скрін карти DeepState

У Генштабі заявили, що на Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.



«Маючи перевагу, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму», - наголосили у звіті Сил оборони.



Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості на околицях Новомлинська від окупантів.



Зазначається, що в результаті успішної операції російські війська було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом майорять українські прапори.

Бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади підіймають українські прапори в Новомлинську. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, за підтримки авіації на Харківському напрямку РФ вісім разів проводила штурми в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.