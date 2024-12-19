На Другому Донецькому водогоні тривають ремонтні роботи: північний регіон області залишається без центрального водопостачання

Ремонтні роботи на Другому Донецькому водоводі тривають. Фото: ОВА

Продовжуються ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Сьогодні Краматорський водоканал повідомив, що 19 грудня ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водопроводі КП Компанії «Вода Донбасу» продовжуються. Скорочено подачу питної води на такі частини Краматорська: селища Шабельківка, Ясногірка, ІІІ Олександрівка.

Також з вечора минулої п'ятниці відсутнє центральне водопостачання у Дружківській громаді.

Нагадаємо, вчора начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що нещодавно на обох нитках Другого Донецького водопроводу сталися пориви в районі річки Казенний Торець. Через погодні умови та важкодоступність місць поривів ремонт значно ускладнений. Для пошуку місць поривів довелося залучати водолазів ДСНС.

Він додав, що на час проведення ремонтних робіт ухвалено рішення відновити роботу водопроводу в аварійних умовах.

«Також докладаємо зусиль для того, щоб забезпечити стабільну роботу котелень у тих містах, де існують проблеми з централізованим водопостачанням. Для цього організовано підвезення води для наповнення систем теплопостачання», — повідомив Філашкін.

У Костянтинівці 61 багатоквартирний будинок залишається без опалення через те, що мешканці цих будинків зливали воду із системи опалення.