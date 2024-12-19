РФ вранці вдарила по Лиману: у ДСНС показали наслідки «прильоту»

Росіяни атакували Лиман. Фото: ДСНС

У четвер уранці, 19 грудня, російські військові обстріляли місто Лиман Донецької області. Рятувальники ліквідували наслідки російського прильоту. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вранці окупанти завдали артилерійського удару по місту Лиман, внаслідок чого отримали пошкодження 2 багатоповерхівки та 10 гаражів», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.



На місці пригоди працювали рятувальники, які ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.



Раніше ми писали, що за 18 грудня під ударом з боку РФ опинилася північна частина Покровська Донецької області. Відомо, що пошкоджено приватні будинки, про постраждалих та жертв інформації немає.