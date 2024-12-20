РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини понад 10 разів: є жертви та пошкодження

Російська армія минулої доби, 19 грудня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони регіону:
Покровський район. У Кураховому і прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Шевченку загинули 2 людини.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, у Торському — 1. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 13 будинків. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 3 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.
Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
Раніше ми писали, що за 19 грудня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.
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