Україна отримала 2 млрд доларів США із заморожених активів РФ

Україна починає отримувати перші кошти США шляхом заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України», - зазначив прем'єр-міністр України.



Зокрема, 1 млрд доларів буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF шляхом внеску США в межах ініціативи G7.



Ще 1,05 млрд доларів отримаємо у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії. Україна виконала всі необхідні заходи щодо отримання коштів.

Раніше Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.