Окупанти вранці вдарили по багатоповерхівці у Костянтинівці

Окупаційна армія РФ вранці 20 грудня завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 04:40 відбувся обстріл міста Костянтинівки (попередньо, авіаудар). Влучання сталося у багатоповерхівку в одному з районів міста», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється.



Раніше ми писали, що російська армія 19 грудня вдарила по селищу Шевченко Покровської громади Донецької області. Загинули двоє людей.