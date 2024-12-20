Росіяни обстріляли Покровську громаду: загинули двоє людей

Російські війська минулої доби, 19 грудня, обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що 19 грудня протягом усього дня росіяни завдавали ударів по Покровську та навколишнім населеним пунктам, що входять до Покровської територіальної громади.



У селищі Шевченко загинули двоє людей від рук окупантів.



«До Покровського РУП (районне управління поліції – ред.) надійшла інформація, що у дворі одного з домогосподарств селища Шевченко виявлено тіла двох людей: чоловіка та жінки, 1978 року народження, які загинули, ймовірно, внаслідок обстрілу», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни обстріляли Покровськ, зокрема, о 01:10 сталося влучання в мікрорайоні «Південний», пошкоджено два житлові багатоквартирні будинки. Також о 06:00 росіяни за допомогою FPV-дрона здійснили обстріл однієї з центральних вулиць Покровська: пошкоджено вікна та фасад житлової будівлі.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 19 грудня, атакувала ряд населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, є жертви.