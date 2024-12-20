Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА: збито 5 ракет і 40 безпілотників

Сили оборони збили 5 ракет та 40 БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 20 грудня 2024 року Росія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59/69 і 65 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів, а під ранок противник завдав удару по столиці України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БПЛА «Shahed» і безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.



«Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях», - йдеться у звіті ПС ЗСУ.



Близько 7.00 20 грудня 2024 року противник завдав удару по столиці України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.



В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву.



На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені.