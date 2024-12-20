Після удару РФ у Києві без тепла залишилися будинки, лікарні та школи

Унаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садків. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено тепломагістралі в Голосіївському районі.
Він також зазначив, що бригади «Київтеплоенерго» вже почали ліквідацію наслідків масштабного пошкодження.
«Дев'ять постраждалих унаслідок ворожої атаки на столицю. Четверо з них госпіталізовані. Також виявлено тіло одного загиблого», – додав Кличко.
Нагадаємо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявляв, що окупанти РФ не воюють із народом України.
Раніше сьогодні, о 00:50, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².
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