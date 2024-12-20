Після удару РФ у Києві без тепла залишилися будинки, лікарні та школи

Внаслідок атаки РФ пошкоджено тепломагістралі в Голосіївському районі. Фото: КМВА

Унаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садків. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено тепломагістралі в Голосіївському районі.



Він також зазначив, що бригади «Київтеплоенерго» вже почали ліквідацію наслідків масштабного пошкодження.



«Дев'ять постраждалих унаслідок ворожої атаки на столицю. Четверо з них госпіталізовані. Також виявлено тіло одного загиблого», – додав Кличко.

Нагадаємо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявляв, що окупанти РФ не воюють із народом України.



Раніше сьогодні, о 00:50, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².