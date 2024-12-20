Російський БТР з десантом підірвався на міні: усі загинули

Результат наїзду БТР-82А росіян на міну ТМ-62. Фото: кадр із відео

Російський бронетранспортер із десантом наїхав на протитанкову міну, у живих нікого не залишилося. Відео опублікував телеграм-канал WarArchive.



«Ніколи не замислювалися, що станеться з російським БТР-82А, якщо він наїде на протитанкову міну ТМ-62? Ні? А на відео якраз показано результат такого наїзду», - йдеться в описі до відео.



Також наголошується, що після підриву всюди розкидані трупи й уламки бронетранспортера, а також останки російських десантників, які перебували в ньому.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України озвучили втрати серед мобілізованих росіян у війні проти України.