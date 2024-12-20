Сирський вирішив вивести Сили оборони з «Успенівського мішка»

В ОСУВ «Хортиця» спростували інформацію, що нібито українські військовослужбовці перебувають в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове на Курахівському напрямку.



«Ця інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних сил України (Олександром Сирським – ред.) було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району, щоб уникнути оточення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри, щоб уникнути оточення і продовжують виконання операційних завдань на межі Курахово-Константинопольське.



Раніше військові аналітики ресурсу DeepState повідомили, що вийти з «Успенівського мішка» на Курахівському напрямі змогли не всі українські військові.