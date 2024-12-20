Спроба захопити Шевченко, атаки на укріплення в Кураховому та Часовому Яру: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

Артилерійський вогонь ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

19 грудня за підтримки бронетехніки російські війська намагалися провести штурм у напрямку села Стельмахівка Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Загарбники штурмували у напрямку сіл Іванівка та Верхньокам'янське Донецької області, а також села Новоєгорівка, у Серебрянському лісництві та поблизу селища Білогорівка на Луганщині.



Штурмові підрозділи ЗС РФ атакували українські укріплення у міській забудові Часового Яру та Курахового. Росіяни намагалися наступати у напрямку селища Суха Балка, сіл Миролюбівка, Лисівка, Даченське, Відродження, Звірове, Солоне, Нововасилівка, Українка та Петропавлівка в Донецькій області. Також російська армія хотіла повністю захопити селище Шевченко на Донеччині.



Боєзіткнення тривають, ситуація динамічна. Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати позиції та проводять заходи щодо покращення тактичного положення.

Нагадаємо, що війська РФ повністю захопили «Успенівський мішок» під Кураховим, вийти з нього змогли не всі бійці ЗСУ.