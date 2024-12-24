Обстріл Донецької області: один загиблий, двоє поранених від ударів військ РФ

За добу війська РФ убили 1 і поранили 2 жителів Донеччини. Фото: Філашкін

Минулої доби, 23 грудня, внаслідок обстрілів Донецької області російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 2 особи в області за добу дістали поранення: одна людина поранена у Покровську та ще одна у Сіверську», — пояснив начальник обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2908 осіб убитими й 6534 - пораненими.

Нагадаємо, через атаки російської окупаційної армії в Херсонській області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.