Обстріл Донецької області: один загиблий, двоє поранених від ударів військ РФ

Минулої доби, 23 грудня, внаслідок обстрілів Донецької області російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 2 особи в області за добу дістали поранення: одна людина поранена у Покровську та ще одна у Сіверську», — пояснив начальник обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2908 осіб убитими й 6534 - пораненими.
Нагадаємо, через атаки російської окупаційної армії в Херсонській області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
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