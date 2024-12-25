Місто Льгов Курської області атакували ракети: серйозні пошкодження

Місто Льгов у Курській області зазнало ракетної атаки. Фото: скриншот

У середу, 25 грудня, російське місто Льгов Курської області потрапило під обстріл. Удар припав по цивільних об'єктах та інфраструктурі міста. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки глави регіону Олександр Хінштейн.



«Завдано удару по цивільних об'єктах та інфраструктурі Льгова. На місці працюють усі оперативні та аварійні служби. Вживаються всіх необхідних заходів. Інформація про наслідки уточнюється», — зазначив він.



Телеграм-канал Mash повідомив, що три жінки, попередньо, загинули після атаки HIMARS. На вулиці міста впали щонайменше шість ракет.



«ЗСУ влучили в дах цукрового заводу, ТЕЦ, житловий будинок та газопровід, у кількох місцях почалися пожежі», — йдеться у повідомленні.



Офіційно ця інформація не підтверджена.



Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Ростовську область у неділю пошкоджено найбільший російський військовий полігон «Кадамівський». Безпілотники та ракету збили над Новочеркаською ГРЕС та військовим аеродромом у Міллеровому, пошкоджено ЛЕП.